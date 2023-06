Calciomercato Roma, Belotti può partire | Tutte le pretendenti del “Gallo”

Roma, porte aperte per la cessione dell'ex Torino

Roma, pur avendo già messo a segno alcune cessioni di spessore, i giallorossi devono proseguire per rimanere all’interno dei paletti del Fair Play Finanziario. Ritorna in auge una possibile cessione di Andrea Belotti, attaccante che ha appena rinnovato il proprio contratto con la Lupa.

Roma, tante piste per l’addio di Belotti

Arrivato la scorsa estate a parametro zero, Belotti ha ricoperto il ruolo di vice Abraham. Il giocatore ha di recente rinnovato il proprio contratto con la Roma. Stando a quanto riferisce Footmercato.net, tuttavia, sarebbero molte le pretendenti al Gallo, sia in Italia che all’estero. In serie A Bologna, Atalanta e Fiorentina avrebbero manifestato interesse, mentre oltre i confini Brighton, Siviglia e Valencia sono al momento i club interessati.