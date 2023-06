Calciomercato Roma, Bove possibile pedina di scambio per il centrocampista

In questa stagione c’è stata la consacrazione nella Roma di Edoardo Bove: il giovane centrocampista cresciuto nelle giovanili giallorosse, è stato lanciato da Josè Mourinho con grande continuità nella seconda parte di campionato ripagando la fiducia concessagli dall’allenatore portoghese.

Calciomercato Roma, non tramonta Frattesi: Bove possibile contropartita

Come riporta Il Messaggero, Bove non è detto che venga considerato ancora pronto da Mourinho per fare il titolare fisso. Per questo potrebbe essere utilizzato come carta per arrivare a Davide Frattesi. Il centrocampista viene valutato dal Sassuolo 40 milioni, il 30% del suo cartellino è ancora di proprietà della Roma e Bove viene valutato da Pinto circa 15 milioni.