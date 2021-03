Calciomercato Roma, addio ad un passo per un difensore

In casa Roma si continua a pianificare il futuro con Bruno Peres che è pronto a volare in Spagna.

La sconfitta inaspettata contro il Parma nell’ultima giornata di Serie A ha stravolto gli umori in casa Roma. Il successo per 3-0 contro lo Shakhtar Donetsk in Europa League sembrava aver riportato sicurezze e certezze agli uomini di Paulo Fonseca. Indubbiamente i giallorossi stanno vivendo una stagione molto altalenante contraddistinta da prestazioni di livello e da performance davvero deludenti. Questo, però, non sta frenando la programmazione in vista della prossima stagione. Tiago Pinto, nuovo general manager, sta lavorando su più fronti. Le decisioni e le scelte girano su quello che sarà il futuro di Paulo Fonseca; l’allenatore portoghese ha un contratto che scade a giugno 2021 ma il rinnovo scatterebbe in maniera automatica in casa di qualificazione alla prossima Champions League. In Serie A, la distanza dal 4° posto occupato dall’Atalanta è di 2 punti mentre la possibile vittoria dell’Europa League permetterebbe di centrare la qualificazione in maniera automatica.

Roma, Bruno Peres verso il Betis Siviglia

Pinto sta studiando diversi profili da inserire in rosa. Sono tanti i giocatori visionati ma a tener banco è anche la situazione legata alle cessioni o semplicemente al mercato in uscita. C’è una novità legata al terzino brasiliano Bruno Peres. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, gli agenti del classe 1990 stanno dialogando con il Betis Siviglia. Peres è in scadenza di contratto e al momento non sembrano esserci margini per un rinnovo. Gli spagnoli stanno facendo di tutto pur di convincerlo e il calciatore potrebbe cedere alle lusinghe del Betis. Nella Capitale il brasiliano ha totalizzato 85 presenze in 5 anni ma nel mezzo ci sono anche i vari prestiti al San Paolo e allo Sport Recife. Il suo futuro sembra essere scritto, il Betis è molto più di una suggestione o di un’idea.