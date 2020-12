Roma, trattativa per il rinnovo di Calafiori: le richieste di Raiola

Nella sfida di Europa League contro lo Young Boys, il classe 2002 ha realizzato la prima rete con la maglia giallorossa

Nato a Roma il 19 maggio e tifoso romanista, con il gol realizzato ieri in Europa League Riccardo Calafiori ha realizzato il suo sogno. Il classe 2002, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi e come riportato da Sky Sport ci suono buone notizie per il giovane terzino cresciuto nelle giovanili del club giallorosso. La società è disposta infatti a rinnovargli il contratto, l’accordo sembra essere ormai ai dettagli. Mino Raiola, agente del giocatore, ha chiesto un ingaggio da €1M a stagione. Calafiori firmerà un contratto di cinque anni.

Il debutto in prima squadra è datato 1° agosto 2020, nella sfida vinta dalla Roma contro la Juventus per 3-1. In quell’occasione Calafiori si rese protagonista di un assist a Diego Perotti autore del momentaneo 1-2 romanista. Ieri a 18 anni, 6 mesi e 14 giorni Calafiori ha siglato invece la prima rete nei professionista e con la maglia della sua Roma.