La Roma ha scelto il rinforzo per il centrocampo

Calciomercato, si infiamma la pista Ceballos

Dani Ceballos obiettivo della Roma di Mourinho per il mercato di gennaio. Il centrocampista del Real Madrid (ha un contratto fino al 2023) non trova spazio a Madrid, il ds dei giallorossi Tiago Pinto vuole portarlonella capitale in prestito. Sulle sue tracce c’è anche il Betis Siviglia, i capitolini provano ad anticipare la concorrenza.

