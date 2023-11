Stagione fin qui sottotono da parte della Roma di José Mourinho. Il reparto difensivo è quello che sta convincendo meno il tecnico portoghese per rendimento e i 14 gol presi in 12 partite di campionato ne sono la dimostrazione. La dirigenza giallorossa starebbe facendo anche delle valutazioni su Chris Smalling che non dà garanzie né dal punto di vista fisico né dal punto di vista delle prestazioni.

Ultima stagione di Smalling alla Roma

Il difensore inglese ha il contratto in scadenza a giugno del 2024 ma non è da escludere che possa lasciare il club capitolino già a gennaio. A Trigoria sono in corso delle valutazioni e un’eventuale cessione nella sessione di mercato invernale consentirebbe alla Roma di risparmiare gli ultimi 6 mesi d’ingaggio.