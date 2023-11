E’ il momento di tornare in campo per la Roma di Mourinho, che deve assolutamente vincere con l’Udinese prima della partita contro il Servette. Questa mattina l’allenatore portoghese ha ritrovato Dybala e Paredes, di rientro dalle Nazionali e che sono a pieno ritmo per la sfida contro l’Udinese. Non c’è solo lui però perchè con loro si è allenato anche Renato Sanches, che sembra aver evitato un nuovo infortunio. Da verificare poi le condizioni di Pellegrini, che potrebbe giocare dal 1′.

Le probabili formazioni:

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho

Udinese (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzikc, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Success. All.: Cioffi