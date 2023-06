Calciomercato Roma, che duello col Milan per Traorè | Lo manda Mendes

L’asse Mourinho-Mendes è particolarmente attivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante “Calciomercato – L’Originale”, nella scuderia del procuratore portoghese c’è Adama Traorè, nome che tanto piace al gm della Roma, Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole Traorè

L’esterno del Wolverhampton il prossimo anno potrebbe giocare in Italia visto che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e sarebbe una valida alternativa sia per il Milan, che ha intensificato i contatti con il procuratore del calciatore, che per la Roma visto che per caratteristiche sarebbe perfetto per Mourinho. La squadra giallorossa dal canto suo potrebbe sfruttare i buoni rapporti con Mendes per arrivare al calciatore.