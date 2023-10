Non è ancora rientrato in casa Manchester United il caso esploso all’interno dello spogliatoio dopo la rottura con Jadon Sancho. L’esterno inglese è stato accostato alla formazione giallorossa nei giorni scorsi dopo la rottura con il club inglese.

Calciomercato Roma, Sancho per il futuro

L’ipotesi più probabile è che le parti possano dirsi addio il prossimo gennaio. In questo scenario, tra l’altro, era stato fatto il nome della Roma come possibile destinazione invernale per Sancho. Il club giallorosso avrebbe bisogno di un attaccante dalla rapidità e dalla tecnica dell’inglese per comporre un tridente da sogno al fianco di Paulo Dybala e Romelu Lukaku.