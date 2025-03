Calciomercato Roma, Conte vuole Pellegrini

Il Napoli prepara l'assalto per il capitano della Roma.

Quest’estate Lorenzo Pellegrini potrebbe lasciare la Roma. Come riportato dal giornalista Valter De Maggio, Conte vorrebbe a tutti costi il centrocampista classe ’96.

Calciomercato Roma, addio per Pellegrini?

Non è un mistero l’interesse da parte del Napoli per il calciatore. Già nella scorso mercato il centrocampista era stato accostato al club partenopeo, ma senza risultati, ma la prossima sessione potrebbe essere quella giusta per chiudere l’operazione.

Parlando di cifre, Pellegrini vale 14 milioni, ma probabilmente la Roma pretenderà una somma più alta per privarsi del suo capitano. Per l’eventuale trattativa sarà determinante la volontà del giocatore.

Per adesso però l’operazione rimane nel campo delle ipotesi, non resta quindi che aspettare l’estate per capire quale sarà il futuro di Pellegrini.