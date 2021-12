Calciomercato Roma, corsa a tre per il centrocampo: le scelte di Mou

Continua la caccia al centrocampista per la Roma di Mourinho. Tiago Pinto nei prossimi giorni dovrà lavorare al mercato visto che mercoledì terminerà il girone di andata di campionato.

Il general manager giallorosso ha posto come obiettivi un terzino destro come alternativa a Karsdorp e un centrocampista in attesa di capire se Borja Mayoral rimarrà con la Roma.

LEGGI ANCHE:

Roma, questi i centrocampisti per lo Special One

Mourinho e Tiago Pinto lo hanno ribadito, nel mercato di gennaio non ci saranno grandi investimenti ma verranno colmati i ruoli mancanti, a cominciare dal centrocampista.

E gli obiettivi low cost per il centrocampo restano Arthur della Juventus (che potrebbe arrivare in prestito), Herrera dell’Atletico Madrid che Simeone ha messo sul mercato e Grillitsch, in scadenza di contratto a giugno. Ma occhio ad Allan, centrocampista dell’Everton ed ex Napoli che vorrebbe tornare in Italia e che piace a Mourinho.