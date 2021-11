Calciomercato Roma, si avvicina il primo colpo per gennaio

Il general manager portoghese sta lavorando con forza al mercato per accontentare Mourinho.

Tiago Pinto è stato chiaro. Il general manager giallorosso con le parole di ieri a Sky Sport ha spiegato come dietro la famiglia Friedkin ci sia una programmazione continua e che con Mourinho ci sia piena sintonia, visto che la dirigenza giallorossa è convinta che l’allenatore portoghese sia l’uomo giusto ma che ci vuole ancora un po’ di pazienza.

Mourinho gode di piena fiducia da parte della famiglia americana, anche se il tecnico è stato chiaro, vuole dei rinforzi per gennaio. Lo Special One ha chiesto da tempo un centrocampista che possa alternarsi con Veretout e Cristante, visto che Diawara, Villar e Darboe finiranno sul mercato, ma anche un terzino destro come vice Karsdorp, con l’americano Reynolds considerato ancora troppo acerbo dall’allenatore e che finirà sul mercato.

Roma, Dalot il primo regalo per Mourinho

Aspettando uno tra Grillitsch e Zakaria, la Roma lavora intanto alla fascia destra. Con Bereszyński sempre sullo sfondo continuano a salire le quotazioni per Dalot.

Il giocatore classe 1999 non trova più spazio nel Manchester United e sembra aver accettato la proposta della Roma di Mourinho. Il terzino ex Milan sarebbe perfetto come vice Karsdorp, con la società giallorossa che sarebbe pronta a offrire 15 milioni di euro con un’offerta in prestito con diritto di riscatto. Lo United però per cedere il calciatore deve trovare l’alternativa, che sembra averla trovata in Kieran Trippier, terzino dell’Atletico Madrid. Il club inglese aspetta solo un segnale positivo per il giocatore e potrà cedere Dalot ai giallorossi, con Mourinho che avrà così uno dei primi rinforzi richiesti.