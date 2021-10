Calciomercato Roma, Damsgaard il sogno: la decisione di Ferrero

Mikkel Damsgaard è uno dei giovani più promettenti della Serie A, tanto che sono già diversi i club che hanno messo gli occhi su di lui nonostante la sua stagione con la maglia della Sampdoria non sia iniziata nel migliore dei modi: “I periodi bui e cattivi ci sono, a volte giochi bene e a volte male – ha dichiarato il centrocampista – Sono un po’ infastidito perché voglio segnare e fare più assist. Imparo molto, ma devo crearmi più occasioni. Non è andato tutto bene, ma se lavoro posso solo che migliorare”. Queste le parole rilasciate al sito danese ‘bold.dk’

Dopo aver fornito prestazioni maiuscole con la Danimarca nello scorso Europeo, arrivata a sfiorare il sogno del raggiungimento della finale, sfumato per via della sconfitta in semifinale contro l’Inghilterra (passata in svantaggio proprio ad opera di un gol su punizione siglato dal danese) l’appeal di mercato del classe 2000 è impennato notevolmente, tanto che in estate il suo nome è stato accostato con insistenza alla Roma che con l’arrivo sulla panchina di José Mourinho, suo grande estimatore, aveva individuato nella stellina blucerchiata il profilo ideale per affidare la zona nevralgica del campo ad un altro giocatore giovane e di talento, rendendo quindi realtà l’idea dei giallorossi di poter contare su un centrocampo letale e con grandissimi margini di miglioramento grazie di propri interpreti.

L’interesse nonostante il tentativo fallito, però non è assolutamente svanito tanto che la squadra della Capitale continua a monitorare da vicino il ventunenne, e a sorpresa, potrebbe essere proprio il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero (grande tifoso della Roma) ad avallare la cessione della grande promessa, come dichiarato già ad Agosto infatti il numero uno della Samp dichiarò di voler vedere Damsgaard in maglia giallorossa, idea rimasta intatta nel corso dei mesi per il patron che lo scandinavo ha giudicato così: “Non so cosa dire su questo. Lui è molto divertente e deve dire quello che vuole. Non parlo ancora abbastanza bene l’italiano per parlargli”.

Non una trattativa in fase di ultimazione quindi, ma la volontà di Ferrero unite a quelle della Roma e di Damsgaard potrebbero presto giocare un ruolo fondamentale per la buona conclusione dell’affare.