Roma, Juan Jesus e Cetin verso la Turchia

Calciomercato, aria di addii in casa Roma, il Fenerbahçe ha messo nel mirino due calciatori giallorossi. Si tratta di Juan Jesus e Mert Çetin. Il club turco vorrebbe acquistare il brasiliano a titolo definitivo, mentre per il centrale la formula sarebbe quella del prestito. Secondo quanto riporta il portale turco sporx.com, il club turco sarebbe pronto a stringere con la Roma per l’acquisizione dei due calciatori, prime due cessioni in arrivo?