Calciomercato Roma, due nomi per l’attacco: Pinto prepara il colpo

La Roma, dopo aver perso Frattesi, è intenzionata a risolvere il problema in attacco visti i pochissimi gol portati da Abraham e Belotti. Nei sui viaggi in Inghilterra, Tiago Pinto, ha visionato il profilo di Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace che piace molto a Josè Mourinho. L’ivoriano è in scadenza con il club inglese e potrebbe essere un ottimo rinforzo per la prossima stagione, ma non è solo questo il nome che circola in città, infatti i giallorossi pare che siano concentrati anche su un altro profilo molto interessante.

Calciomercato Roma, anche Okafor nel mirino

La Roma ha messo nel mirino, anche, Noah Okafor. L’attaccante svizzero ha una valutazione pari a 25mln di euro, cosi deciso dal Salisburgo, forse troppi per le casse giallorosse che proveranno in ogni modo ad intavolare una trattativa. Attenzione anche alla concorrenza del Milan, da tempo sul giocatore.