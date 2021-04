Calciomercato Roma, due nuove piste per i giallorossi

Calciomercato Roma

La Roma ha come obiettivo stagionale principale quello di arrivare tra le prime quattro squadre in classifica. Quindi di qualificarsi alla prossima Champions League. Ma per la prossima stagione è necessario rinforzarsi per raggiungere obiettivi importanti. Nella squadra di Trigoria cambieranno altre cose a fine campionato.

Calciomercato Roma, idea Giroud e Koopmeiners

Per pianificare al meglio la stagione successiva, la Roma è già a lavoro su due piste differenti che in questi giorni hanno fatto registrare passi interessanti. Come riportato da alcuni quotidiani italiani, i giallorossi oltre al centrocampista olandese, Koopmeiners, sono interessanti anche al centravanti francese, Giroud. Gli intermediari italiani dei due calciatori sono stati anche a Roma, qualche giorno fa a Trigoria per incontrare il generale manager giallorosso Tiago Pinto. Giroud non è nuovo alla Roma, è un ritorno di fiamma, infatti è stato cercato già alcuni anni fa dalla Roma in modo insistente. Ora, forse è arrivato il momento, Giroud è in scadenza a giugno, ha 34 anni, e sicuramente non rinnoverà il contratto. I Friedkin e Pinto tengono d’occhio la sua situazione, l’interesse per il francese è forte. Si lavora per cercare l’intesa per portare in capitale entrambi.