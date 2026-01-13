Il calciomercato Roma si arricchisce di un nuovo giocatore in fase difensiva. Nella giornata di oggi si dovrebbe definire il contratto con Robinio Paz. Il giocatore arriverà in capitale nel pomeriggio per le visite mediche.

Calciomercato Roma, atteso Robinio Paz in capitale

Robinho Paz sarà il primo acquisto del mercato di riparazione della Roma in mano a Gasperini. Nella giornata di ieri è stato trovato l’accordo per mettere il contratto in porto con il Marsiglia. Dopo l’accordo con i francesi, raggiunto nella giornata di ieri, nella mattinata odierna è arrivata anche l’intesa definitiva con l’entourage dell’attaccante.

Molto probabilmente il giocatore potrebbe volare verso la Capitale già nella giornata di oggi, nel pomeriggio. L’attaccante verrà accolto per le visite mediche e per la firma del contratto. Giovane talento, classe 2007, Robinho Paz Romano, è stato un vero e proprio gioiellino per il Marsiglia, ha un serbo un gran futuro nella Nazionale. Oggi, il francese classe 2007, si trasferirà in giallorosso a titolo definitivo per un cifra di circa 25 milioni di euro bonus compresi.