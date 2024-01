Calciomercato, Roma e Milan su Aguerd ma il West Ham non apre al prestito

Milan e Roma si affronteranno prossima settimana anche se le due squadre cominciano a duellare anche sul mercato, vista la necessità di arrivare a un difensore.

Calciomercato, a Roma e Milan serve un difensore | Le ultime

Secondo quanto riportato da Dharmesh Sheth, giornalista di Sky Sport Uk, le due società di serie A hanno chiesto informazioni per arrivare a Nayef Aguerd, difensore del West Ham, impegnato però ora in Coppa d’Africa. Tentativo invano per le due squadre visto che il club inglese non apre al prestito con il calciatore che sarebbe felice di rimanere in Premier League.