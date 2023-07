Calciomercato Roma, fatta per il difensore | Tiago Pinto accontenta Mourinho

La Roma, chiuso il mercato in uscita al 30 agosto con la cessione di molti esuberi, può dedicarsi alle operazioni in entrata oltre a quelle già finalizzate di Aouar e N’Dicka. Una delle richieste di Josè Mourinho è stata quella di riavere dal Leeds Diego Llorente, e la trattativa sembra ormai definita.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra sicuri: fatta per il ritorno di Llorente in prestito con obbligo di riscatto

Come riportato da theathletic.com, i giallorossi sono vicini ad un accordo con il Leeds, che lascerà partire Llorente in prestito. Con ogni probabilità verrà aggiunto un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni da parte dei giallorossi. Il difensore, inoltre, oggi non era presente al primo giorno di raduno del Leeds.