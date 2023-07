UFFICIALE – Roma e Adidas in una nuova partnership a partire dalla prossima stagione | I dettagli

Era nell’aria anche se ora è arrivata l’ufficialità: la Roma il prossimo anno vestirà il Marchio Adidas. Le nuove maglie saranno messe in vendita a partire dal 6 luglio quando saranno svelato in tutti i negozi e store ufficiali.

Roma, cambio di sponsor

Questo la nota ufficiale: “AS Roma e adidas tornano a collaborare grazie alla partnership che vedrà il brand dalle famose tre strisce vestire tutte le squadre giallorosse (maschile, femminile, giovanili ed Esports) a partire dalla stagione 2023-24.

È il 19 aprile del 1978 la prima volta in cui i colori giallorossi vengono utilizzati su una maglia adidas. Quel giorno la Roma vincerà in casa contro il Verona per 2-1. Poco più di un mese dopo, il 7 maggio del 1978, l’amatissimo capitano Agostino Di Bartolomei segnerà un gol indossando proprio quella maglia. Tra i protagonisti con quelle divise ci sono anche altre due bandiere come Sergio Santarini e Giancarlo De Sisti.

Tra il 1991 e il 1994 adidas conquista definitivamente il cuore dei tifosi romanisti realizzando alcune delle maglie più apprezzate di sempre”.