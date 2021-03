Roma, Fonseca scarica l’attaccante: “Non è funzionale”

In casa giallorossa non si pensa solamente ai prossimi acquisti ma anche a come sfoltire la rosa. Intanto il futuro di Under alla Roma sembra essere già scritto

Tiago Pinto, nuovo general manager della Roma, avrà molto lavoro da fare in estate. Non dovrà solamente pensare agli acquisti ma anche capire come sistemare gli esuberi. La cosa principale sarà capire chi guiderà i giallorossi considerando che Paulo Fonseca ha un contratto che scade a giugno e al momento non si parla di rinnovo. Però, c’è una clausola da tenere in considerazione visto che in caso di qualificazione alla prossima Champions League scatterebbe il rinnovo automatico. Discorsi che saranno approfonditi al termine della stagione o a risultato definito. Pinto, dai rientri dei vari giocatori lasciati partire in prestito, potrebbe costruirsi un tesoretto non da poco. Tra i nomi da tenere sotto osservazione ci sono quelli di Justin Kluivert, Alessandro Florenzi, Steven Nzonzi o quello di Robin Olsen. Un altro giocatore che rientra nella lista degli esuberi è anche il turco Cengiz Under. Il classe 1997 non sta trovando molto spazio al Leicester e a fine stagione tornrà quasi sicuramente nella Capitale. Il club inglese non sembra essere intenzionato a riscattarlo.

Calciomercato Roma, Fonseca boccia Under

Il futuro di Under è strettamente collegato a quello di Paulo Fonseca. Con la permanenza dell’allenatore portoghese non dovrebbe esserci più spazio per il turco. A riferirlo è lo stesso Fonseca ai microfoni di DAZN. Ecco che cosa ha detto a riguardo: “Intanto voglio dire una cosa: la società non ha mai scelto un calciatore senza la mia opinione. Io li cerco funzionali alla mia idea di squadra. Poi voglio chiarire un’altra cosa. Non ho mai detto che Under non è un grande calciatore. È un grandissimo giocatore. Ma per la mia idea di squadra è difficile. Sicuramente, per una squadra che ha un modo diverso di giocare, sarà perfetto”. Parole molto chiare ma al momento la certezza dell’addio del turco dipenderà solo ed esclusivamente dalla Champions League.