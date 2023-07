Calciomercato Roma, Fred è in uscita: c’è una possibilità per i giallorossi

La Roma avrebbe messo gli occhi su Fred, centrocampista del Manchester United, per rinforzare la rosa di Mourinho

Dopo aver piazzato colpi per difesa e trequarti, la Roma continua a cercare rinforzi per migliorare e rendere più competitivo il centrocampo che anche la prossima stagione toccherà a José Mourinho giostrare. Il nome caldo delle ultime ore per i capitolini è quello di Fred, brasiliano classe ’93 del Manchester United che può ricoprire tutte le zone della metà campo, combaciando tecnica e tanta corsa oltre ad una buona solidità difensiva.

Calciomercato Roma, Fred è un’occasione: ostacolo Fulham

La ricerca di un centrocampista per la Roma potrebbe perfettamente imbattersi nel profilo del centrocampista brasiliano del Manchester United Fred. Il club inglese sarebbe al lavoro per sfoltire la rosa e il 30enne sarebbe finito anche sotto i radar del Fulham, che ha mosso passi nettamente più concreti per il giocatore, a differenza dei giallorossi che al momento hanno solo effettuato un sondaggio.