Calciomercato Roma, patto tra Dybala e Mourinho | I dettagli

La Roma si è radunata questa mattina a Trigoria, e tra i presenti c’era ovviamente anche Paulo Dybala, rientrato dalle vacanze e pronto a mettersi agli ordini di Josè Mourinho: il campione argentino ha scacciato le voci di una possibile cessione ed ha manifestato la sua intenzione di continuare con la maglia della Roma.

Calciomercato Roma, Dybala resta ma serve il rinnovo

Come riportato da calciomercato.com, nonostante le sirene inglesi del Chelsea, Dybala vuole riportare la Roma in Champions e rispettare il patto con Mourinho che questa mattina lo ha accolto al raduno prima di pubblicare una storia con la prima pagina di un giornale che li vede abbracciati. La Roma è disposta a parlare con Jorge Antun per il rinnovo del contratto. L’ingaggio di Dybala è salito da 3,8 milioni fissi a 5,5/6 grazie ai bonus che ha maturato durante lo scorso anno. L’intenzione è di raggiungere la quota fissa di 6 milioni a cui aggiungere quasi 2 milioni di bonus vari.