Calciomercato Roma, Ghisolfì segue Kayode l Le ultime

Che la Roma sia alla ricerca di un terzino destro non è certamente una novità. Infatti, già dalla scorsa estate i giallorossi intendono colmare questa assenza sulla fascia destra e per farlo – come riportato da Tuttomercatoweb.com – la dirigenza starebbe pensando a Kayode della Fiorentina.

Roma, Kayode sostituisce Dahl?

Nelle ultime settimane si era già parlato di un probabile prestito dello svedese, e con la recente apertura del mercato la partenza del calciatore sembra essere sempre più vicina. In questo caso, la dirigenza capitolina potrebbe acquistare Kayode per permettere a Dahl di partire in prestito e maturare una maggiore esperienza nel campionato italiano.

Kayode, le cifre dell’operazione e la concorrenza

Attualmente il valore del classe 2004 è di 18 mln. Una cifra importante che obbliga la Roma ad assumere un atteggiamento paziente nell’operazione, ma occhio alla concorrenza. Il terzino è ricercato sia dal Como che dal Parma, ma sono i club inglesi a preoccupare i giallorossi. Kayode piace anche al Brighton e Brentford che potrebbero sfruttare il “fascino” della Premier per strappare il giocatore ai giallorossi.