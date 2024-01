Calciomercato Roma, Huijsen vuole i giallorossi | E c’è l’apertura della Juventus

Dopo l’addio di Tiago Pinto, che è stato un fulmine a ciel sereno in casa giallorossa, il gm giallorosso vuole lasciare la squadra nel migliore dei modi, regalando quel difensore tanto richiesto a Josè Mourinho. Tanti i nomi fatti anche se perso Kehrer, la corsa sembrerebbe rimasta a Chalobah e Huijsen, difensore della Juventus che sembrava ad un passo dal Frosinone, visti i tanti affari fatti col club bianconero.

Calciomercato Roma, Huijsen vuole Mourinho | I giallorossi accelerano

E proprio su quest’ultimo i giallorossi sembrerebbe aver mosso i giusti passi vista anche la volontà del calciatore, che sta spingendo verso il trasferimento nella Capitale, come riportato da Sky. Le prossime ore saranno decisive in un modo o nell’altro visto che anche il club bianconero ha aperto alla cessione in prestito del calciatore.