Calciomercato Roma, il terzino vede giallorosso: trattativa in stato avanzato

I capitolini vicini alla chiusura per il danese

La Roma sta per effettuare un altro acquisto importante in questa sessione di mercato. L’obbiettivo in questione è Rasmus Kristensen del Leeds con i quali i contatti sono già stati avviati da tempo. Il ragazzo vuole assolutamente vestire giallorosso la prossima stagione e Pinto sta cercando di accontentare tutte le parti.

Roma-Kristensen, ecco la formula

La Roma ha messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Formula che sta bene al club inglese con Pinto che vorrebbe già chiudere nel weekend per farlo aggregare insieme alla squadra per le amichevoli estive. Presto, quindi, Mourinho potrebbe avere un nuovo difensore su cui fare affidamento per la stagione 2023/2024.