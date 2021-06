Calciomercato Roma

Il calciomercato Roma è incentrato anche sul nuovo portiere. Sono mesi che si cerca un estremo difensore adatto e d’esperienza per difendere la porta giallorossa la prossima stagione. Mou ha inserito diversi nomi in lista, tra questi spicca anche una novità nelle ultime settimane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Roma, in porta spunta l’idea Weverton

La porta della Roma potrebbe tornare a parlare brasiliano. Tra i nomi sondati nelle ultime settimane, per il prossimo anno, è stato appena inserito anche quello di Weverton del Palmeiras.

Il portiere, 33 anni, è diventato campione Olimpico a Rio nel 2016 con la Nazionale brasiliana. Un profilo che rispecchia perfettamente le caratteristiche indicate da Josè Mourinho per il ruolo di estremo difensore. Lo Special One cerca un portiere che abbia prestanza fisica (è alto 1,89), esperienza (33 anni) e spiccate doti di leadership. Sembra possederle tutte il Campione olimpico con il Brasile ai Giochi di Rio del 2016.

Anche il suo valore di mercato sembra non impossibile, il suo prezzo è attorno ai 5 milioni di euro. Una cifra tutto sommato abbordabile, nonostante il contratto in scadenza nel 2024. Quello di Weverton non è tuttavia uno dei profili in cima alla lista dei giallorossi: Tiago Pinto e Mou stanno valutando altri profili: in pole resta infatti Rui Patricio, con Lloris e la suggestione Szczesny ancora in corsa.