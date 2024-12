Dopo un mercato estivo non proprio entusiasmante, i Friedkin intendono rinforzare l’organico già da gennaio. Infatti, la dirigenza vorrebbe puntare a diversi giocatori, in sintonia con le richieste di Ranieri.

Roma, gli obiettivi di gennaio

Come prima mossa i giallorossi sono alla ricerca di un nuovo terzino destro come Devyne Rensch, il 21enne dell’Ajax in scadenza a giugno. Nel caso in cui il giocatore non rinnovi con il club olandese, la Roma potrebbe acquistarlo nella sessione invernale a un prezzo vantaggioso.

Alla dirigenza piace anche Gabriele Zappa, che Ranieri ha già allenato ai tempi del Cagliari. Anche il classe ’99 è in scadenza di contratto ed è valutato dal club sardo 4 mln.

Sul fronte offensivo invece, spunta il nome di Raspadori che potrebbe arrivare in prestito alla Roma. Senza dimenticare l’ipotesi Beto dell’Everton che in questo modo tornerebbe in Serie A.

Numerosi dunque le piste per il mercato invernale, non resta quindi che aspettare la prossima sessione.