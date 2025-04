Calciomercato Roma, l’Inter valuta il riscatto di Zalewski

Periodo di decisioni in casa dell’Inter. Come riportato dal giornalista i neroazzuri stanno valutando l’ipotesi di riscatto di Zalewski, che andrebbe quindi a unirsi alla squadra in maniera definitiva.

Zalewski, le cifre del riscatto

L’opzione per il riscatto si aggira intorno ai 6-7 milioni. Una somma comoda per le casse neroazzurre che la società potrebbe spendere considerando anche le poche alternative al giocatore per quella zona del campo. Così la Roma cederebbe l’esterno classe 2002 a una somma adeguato non rischiando un abbassamento di prezzo dovuta alla scadenza del contratto di Zalewski nel 2026.