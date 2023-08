Calciomercato Roma, Marcos Leonardo: ecco le parole del presidente del Santos

Rueda, presidente del Santos: “Questo non è il momento per noi di perdere due attaccanti”

Marcos Leonardo rappresenta un obiettivo concreto per la Roma. Nella giornata di ieri, i giallorossi hanno presentato un’offerta di 12 milioni di parte fissa, a cui si aggiungono 6 di bonus, più il 10% sulla futura rivendita, al Santos per l’attaccante brasiliano. Quest’ultimo, che avrebbe già trovato un accordo contrattuale di 1,4 milioni di euro a stagione con la Roma, starebbe forzando la mano per la cessione. Infatti, secondo quanto riferisce Globesporte, classe 2003 non si sarebbe presentato all’allenamento odierno della squadra.

Oltre alla questione legata a Marcos Leonardo, il Santos starebbe valutando la cessione Deivid Washington al Chelsea. A tal proposito Andres Rueda, presidente del club di San Paolo, avrebbe dichiarato ai microfoni di De Olho no Peixe: “Questo non è il momento per noi di perdere due attaccanti”.