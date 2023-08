Calciomercato Roma, Marcos Leonardo si avvicina: nuova offerta al Santos

La Roma, come risaputo, è alla ricerca di un centrocampista di corsa e tecnica, vedasi Renato Sanches, e di un attaccante che possa colmare l’assenza di Tammy Abraham costretto ai box almeno fino a metà del prossimo campionato. Accostati Morata, che proprio oggi ha smentito le voci sul suo trasferimento nella capitale, Scamacca che più di tutti spinge per tornare in giallorosso e Pavlidis, attaccante greco dell’AZ Alkmaar, i giallorossi sono ad un passo dal chiudere una trattativa che rispecchierebbe un torto ai rivali della Lazio, dapprima interessati al profilo.

Calciomercato Roma, 11 milioni più 7 di bonus e il 10% sulla rivendita per Marcos Leonardo

La Roma continua a trattare Marcos Leonardo. I giallorossi, infatti, migliorano l’offerta per il classe 2003. Come riportato da Filippo Biafora, il club capitolino propone 11 milioni più 7 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Ancora non c’è l’accordo sulla modalità di pagamento con il Santos che vorrebbe immediatamente gli 11 milioni.I due club anche sotto questo punto di vista si stanno avvicinando. C’è fiducia.