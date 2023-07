Calciomercato Roma, occhi su Pavlidis dell’AZ | Ecco l’alternativa a Scamacca

La Roma, come risaputo, è alla ricerca di un centrocampista di corsa e tecnica, vedasi Renato Sanches, e di un attaccante che possa colmare l’assenza di Tammy Abraham costretto ai box almeno fino a metà del prossimo campionato. I nomi che circolano sono prevalentemente quelli di: Alvaro Morata, trattativa considerata difficile per le pretendenti dello spagnolo e per le cifre richieste dall’Atletico Madrid, e Gianluca Scamacca, romano e romanista con il nodo West Ham che non cederà l’ex attaccante del Sassuolo se non alle proprie condizioni.

Calciomercato Roma, richiesto Pavlidis in prestito

Nome nuovo per l’attacco della Roma. Con le situazioni legate a Scamacca e Morata che non si sbloccano, il club giallorosso ha messo gli occhi su Vangelis Pavlidis, attaccante greco classe ’98 dell‘Az Alkmaar. Come scrive il sito dedicato al mercato, la Roma ha approcciato col club olandese proponendo un prestito con diritto di riscatto. L’AZ Alkmaar ha rifiutato subito, aprendo soltanto ad una cessione del giocatore a titolo definitivo.