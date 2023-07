Calciomercato Roma, Tiago Pinto continua a trattare per il centrocampista

La necessità della Roma in quest’ultimo mese di mercato è quella di trovare un centrocampista e un attaccante che possa sostituire Abraham: continuano i contatti per Scamacca, ma al momento la priorità per Tiago Pinto è quella di sbloccare la trattativa con il PSG per Renato Sanches.

Calciomercato Roma, il PSG non apre al prestito di Renato Sanches

Come riportato in Francia da RMCSport, il Psg non ha intenzione di cedere in prestito, in generale, per non ritrovarsi nella situazione di un anno fa quando Antero Henrique fu incaricato di sfoltire la rosa e per farlo ricorse a una serie di operazioni temporanee. Un errore che il club francese non vuole ripetere e per questo non accetta ancora la proposta della Roma di prendere Renato Sanches in prestito con diritto d’acquisto.