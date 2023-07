Calciomercato Roma, dalla Spagna arriva la conferma: Pinto rimane in agguato

La Roma è alla continua ricerca di un centrocampista per completare il reparto. Tiago Pinto da tempo è alla ricerca dell’occasione giusta da poter regalare a Mourinho. Tanti sono i nomi sul taccuino del gm giallorosso e, nelle ultime ore, sembra essersi intensificata la pista Kamada.

Calciomercato Roma, Pinto ancora su Kamada

ll centrocampista giapponese è uno degli svincolati di maggior valore e può rappresentare un’occasione di mercato. Tiago Pinto come riporta il sito spagnolo Todofichajes.com, infatti, non si sarebbe ancora tirato fuori dalla corsa per acquistare il classe 96′.