Pinto prepara il doppio colpo in casa Roma | Tutti i nomi

Lo Special One ha necessità di acquisti e aspetta due rinforzi in arrivo dal mercato

Mourinho ha fretta. Il tecnico portoghese aspetta ancora i due rinforzi chiesti a fine campionato e promessi da Tiago Pinto, ovvero al posto del partente Wijnaldum e un attaccante in grado di dare il cambio ad Andrea Belotti, complice anche l’infortunio di Tammy Abraham, che rientrerà a stagione già iniziata.

E allora ecco che, secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, nelle prossime ore il GM della Roma, Tiago Pinto accelererà per arrivare a Renato Sanches e Gianluca Scamacca. E proprio il primo potrebbe essere il calciatore portoghese in uscita dal PSG, visti anche i buoni rapporti con il club francese. Mourinho conta di avere i due calciatori prima dell’amichevole con il Tolosa, fissata per il 6 agosto.