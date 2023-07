Calciomercato Roma, Mourinho aspetta il centrocampista | Entro lunedì la fumata bianca

La Roma è ad un passo dal chiudere un colpo per il centrocampo: nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con il PSG per Renato Sanches. Il centrocampista portoghese è in cima alla lista di Tiago Pinto per rinforzare la mediana e dare a Josè Mourinho un rinforzo di qualità che possa anche allungare la rosa.

Calciomercato Roma, entro lunedì la fumata bianca per Renato Sanches

Come riporta calciomercato.com, la trattativa tra Roma e PSG infatti va verso la fumata bianca. Che potrebbe arrivare già entro stasera. Infatti Sanches ha detto sì ai giallorossi dopo un iniziale tentennamento causato dall’assenza della Champions. Nel frattempo Pinto trovava la formula giusta col PSG: prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 12,5 milioni che può diventare obbligo in base a un numero alto di presenze del portoghese.