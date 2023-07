Calciomercato Roma, Pinto mette a segno un colpo in uscita: ancora con il Sassuolo

Pinto si libera degli esuberi, ma non troppo. Infatti alla Roma servirebbe monetizzare per cercare di fare mercato, ma nelle ultime ore il ds giallorosso ha ceduto Shomurodov in prestito. Un altro che sicuramente partirà sarà Matias Vina. L’uruguaiano non è riuscito a convincere il tecnico lusitano, perciò è sulla lista dei partenti.

Calciomercato Roma, Vina al Sassuolo in prestito

Il Sassuolo ha preso Vina dalla Roma. L’uruguaiano classe 1997 da tempo era fuori dal progetto tecnico di Mourinho perciò Pinto ha dovuto trovare una soluzione. La formula è il prestito con il diritto di riscatto per il nuovo neroverde. Pinto mette a segno un altro colpo in uscita.