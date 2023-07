Calciomercato Roma, Mourinho vuole un centrocampista: tutti i nomi sul taccuino di Pinto

Il dirigente portoghese spera in un altro acquisto

La Roma continua a muoversi sul mercato e lo fa andando alla ricerca di un altro giocatore che possa fare la differenza sulla trequarti. Tiago Pinto starebbe valutando diversi profili per rinforzare il centrocampo del tecnico portoghese. Piace molto il profilo di De Paul che però percepisce oltre 3 milioni di euro netti a stagione. Cifra che ostacola i giallorossi considerando che devono ridimensionare i conti per i paletti UEFA.

Le alternative all’argentino

Il ds giallorosso sta seguendo altri profili come Renato Sanches e Daichi Kamada. Il portoghese e il giapponese sono i due nomi più caldi ma attenzione all’entrata in scena di altri due centrocampisti: Marcel Sabitzer e Habib Diarra. Il primo potrebbe arrivare per provare a rilanciarsi mentre il secondo ha 19 anni ed è un colpo di prospettiva.