Calciomercato Juventus, duello con la Roma per l’attaccante

Stando a quanto riportato da Il Corriere di Bologna, l’entourage di Marko Arnautovic avrebbe proposto il proprio assistito alla Roma e alla Juventus, con i bianconeri che sembrano leggermente in vantaggio nella trattativa. L’attaccante ex Inter si sente pronto per una big e il divorzio con il Bologna sembra sempre più vicino.

Calciomercato Juventus, Arnautovic fra Roma e Torino

La Roma sta cercando un attaccante che possa sostituire Abraham, mentre la Juventus è in attesa di capire quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic. In caso di addio da parte del serbo, i bianconeri proveranno quasi sicuramente a comprare l’attaccante del Bologna. Nella passata stagione Arnautovic ha collezionato- 10 gol in 21 partite in Serie A. Nonostante gli infortuni, quindi, ha mantenuto una media di quasi un gol ogni due partite.