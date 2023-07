Calciomercato Roma, niente Icardi | Ecco dove andrà

In casa Roma si continua a discutere per il grande attaccante che servirà nella prossima stagione. Tanti i nomi fatti in queste settimane, da Scamacca e Morata fino ad arrivare a Icardi. E proprio Fabrizio Romano, esperto di mercato tramite Twitter, ha rivelato che il Galatasaray è ad un passo dal chiudere l’acquisto dell’attaccante argentino. Sembrerebbe tutto fatto quindi per la permanenza dell’attaccante ex Psg in Turchia visto che mancherebbero gli ultimi dettagli.

Questo quanto confermato dal noto esperto: “Galatasaray are closing in on Mauro Icardi deal, here we go! 🚨🟡🇹🇷 Agreement now in place as Paris Saint-Germain are set to give the green light, club sources confirm — waiting for the documents. Icardi already agreed personal terms. Fee around €10m, as l’Équipe called”.