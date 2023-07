Calciomercato Milan, Scamacca opzione viva | Proposto lo scambio agli Hammers

Milan, Gianluca Scamacca e’ un’idea non accantonata dalla dirigenza rossonera. Geoffrey Moncada e’ in contatto con il West Ham per sbloccare la situazione.

Milan, Origi nell’affare Scamacca?

Proprio per favorire la fumata bianca, secondo Sky Sport, il Milan avrebbe proposto una contropartita al West Ham per sbloccare la situazione. Questo giocatore da inserire nell’affare si chiama Divock Origi. Il belga e’ stato messo alla porta dalla dirigenza e, al momento, non ha offerte significative per la prossima stagione. Sarà l’ex Liverpool la chiave per sbloccare Gianluca Scamacca? Sull’attaccante, in ogni caso, e’ forte la concorrenza della Roma.