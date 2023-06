Calciomercato Milan, da Rebic a Origi: il punto sulle cessioni

Il Milan continua a operare sul capitolo cessioni. Ante Rebic è uno dei papabili a lasciare Milanello in questa sessione di mercato. Sul croato, così come su Divock Origi, c’è l’interesse di diversi club turchi. Destinazione che non convince totalmente i giocatori in questione pronti ad ascoltare eventuali offerte di altri campionati più competitivi.

Anche Ballo-Touré sulla lista dei partenti

Un altro giocatore in uscita è Fode Ballo-Touré. Sul terzino ci sono gli occhi di due club: Hoffenheim e Fulham. Per il momento le due dirigenze hanno solo sondato il terreno per il calciatore rossonero e nei prossimi giorni avremo maggiori informazioni in merito a questa situazione.