Calciomercato Milan, non solo Loftus-Cheek | Pioli spinge per un altro centrocampista

Il Milan ha piazzato il colpo Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea in sostituzione di Tonali in procinto di accasarsi al Newcastle: l’ex Blues però non è il solo che Stefano Pioli vorrebbe nel suo centrocampo della prossima stagione. Oltre ai contatti con il Valencia per Musah, la dirigenza rossonera si muove per un altro obiettivo.

Calciomercato Milan, proseguono i contatti per Reijnders dell’AZ

Come riporta Milannews.it, Reijnders ha già aperto al Milan, che ora punta a ridurre la cifra del cartellino richiesta degli olandesi, che è di 18 milioni. C’è la volontà, da parte del Milan, di trovare un accordo in maniera rapida con gli olandesi dell’AZ Alkmaar.