Calciomercato Milan: Loftus-Cheek pronto alla firma, Musah e Morata sotto tiro

In questi ultimi giorni, in attesa di iniziare ufficialmente, il calciomercato estivo si sta rivelando inaspettato, non solo per l’influenza economica che la Lega saudita e in minor parte la Premier League hanno portato, ma anche per i movimenti delle squadre di Serie A, che nonostante l’inferiore disponibilità economica si stanno mostrando concreti e frequenti.

Calciomercato Milan: l’addio di Tonali crea movimento

Nonostante il clamore per gli addii di Paolo Maldini e Sandro Tonali, la dirigenza del Milan sta già lavorando per far ricredere i tifosi, con molti nomi finiti nel taccuino americano. L’arrivo di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea, per 21.5 milioni di euro, dovrebbe concretizzarsi oggi, con l’inglese che, come riportato da TMW, è già atterrato a Milano Linate ed è pronto per svolgere le visite mediche. Oltre a lui, per Gianluca Di Marzio il Milan sarebbe altrettanto vicino al 2004 argentino Luka Romero, in procinto di firmare un quadriennale.

Calciomercato Milan, contatti in Spagna per Musah e Morata

I soldi ottenuti dal Newcastle per Tonali permettono al Milan di poter investire in più ruoli, con l’attacco che ora pare prioritario. Infatti, sempre per la testata toscana, la società rossonera starebbe trattando col Valencia per Yunus Musah, con la distanza tra le parti sarebbe di 5 milioni. Più ad ovest, nella sponda biancorossa di Madrid, anche Alvaro Morata avrebbe attirato gli occhi su di sé, con i dirigenti statunitensi che avrebbero contattato i colleghi per intavolare una trattativa.