Calciomercato Serie B: Alvini verso lo Spezia, la Ternana cambia proprietà, Dessers verso la Scozia

Bandecchi ha ceduto la Ternana

Dopo essere stato eletto sindaco di Terni, Bandecchi doveva per forza di cose vendere la Ternana, e così è stato. Il nuovo proprietario della Ternana è la Pharmaguida, società di proprietà dell’imprenditore Nicola Guida.

Lo Spezia ha scelto Alvini come nuovo allenatore, ma l’allenatore di origini toscane deve primarescindere il proprio contratto con la Cremonese, ci sarà da attendere qualche giorno in più per avere l’ufficialità . L’attaccante della Cremonese Dessers ha estimatori in Scozia ed è finito nel mirino dei Rangers, la trattativa sembra ben impostata, si tratta sul prezzo finale.

Il Palermo piazza il colpo Vasic dal Padova, ai veneti andranno 2,2 milioni più bonus. La Feralpisalo’ piazza il colpo Da Cruz, attaccante che ha già militato al Novara ed all’Ascoli. Infine Agudelo ha lasciato Spezia per andare all’Al-Nasr squadra in cui milita CR7.