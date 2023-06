Calciomercato Inter, nuovi contatti con il Chelsea: si penso all’obbligo di riscatto

L’Inter e Chelsea si incontreranno di nuovo per discutere di varie questioni. Oltre la situazione Onana, i nerazzurri, stanno cercando una soluzione per fari rientrare Lukaku a Milano. Pochi giorni fa, infatti, i Blues aveva chiuso definitivamente all’idea di un nuovo prestito ma, il ds nerazzurro, sta pensando di proporre una soluzione utile per tutti.

Calciomercato Inter, obbligo di riscatto per Lukaku

Marotta sta pensando di inserire, nel prestito chiesto al Chelsea, l’obbligo di riscatto per Romelu Lukaku. I Blues, messa in questa maniera, potrebbero aprire un spiraglio al ritorno del belga in Italia. Nelle prossime ore ci saranno dei contatti per definire la situazione.