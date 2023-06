Calciomercato Milan, dalla Turchia: “Offensiva per un attaccante rossonero”

Milan, continua il mercato parallelo dei rossoneri accanto a quello degli acquisti. Oltre agli ingressi, si punta a sfoltire la rosa per fare posto ai nuovi arrivati e per liberare spazio salariale.

Milan, interesse attorno a Rebic

Ante Rebic e’ sicuramente un giocatore con la valigia in mano. Il suo nome e’ da tempo scritto nella lista dei partenti. Il difficile rapporto con Stefano Pioli lo ha portato, nel tempo, ai margini del progetto rossonero. Un suo addio e’ scritto e gli ammiccamenti sono giunti soprattutto dalla Turchia. Come riferisce quest’oggi Fanatik, il Besiktas avrebbe bussato la porta per il croato. Per lui sarebbe pronto un contratto triennale da 2,5 milioni e mezzo a stagione, mentre al Milan andrebbe una somma di 4,5 milioni per il cartellino.