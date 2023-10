Rui Patricio non ha convinto pienamente nessuno in questo avvio di stagione. Considerando l’età è il contratto in scadenza al termine della stagione, la Roma potrebbe pensare di non rinnovarglielo. Tiago Pinto, pur non essendo la prima scelta, ha già in mente il possibile colpo tra i pali.

Juve e Inter sulle tracce del portiere

Il giocatore in questione è Marco Carnesecchi dell’Atalanta sul quale però c’è la forte concorrenza di Juve e Inter. La concorrenza spietata potrebbe rappresentare un problema per Pinto che, inoltre, non ha neanche intenzione di soddisfare i bergamaschi sotto il punto di vista economico. L’ex Cremonese resta comunque tra le idee per la porta giallorossa.