In vista del cruciale match di domenica contro il Monza ad ora di pranzo, Josè Mourinho può riabbracciare l’olandese Rick Karsdorp. L’ex Feyenoord, dopo alcuni giorni di stop, è ritornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri, come riporta Romanews.eu. Per via della pausa nazionali, che ha trattenuto 15 giocatori della Roma, lo Special One ha avuto a disposizioni pochi elementi nella sessione di allenamento: insieme a Karsdorp, erano presenti Belotti e Spinazzola.

Roma in costante emergenza

Per Mourinho il ritorno di Karsdorp è fondamentale in un reparto che dall’inizio della stagione è vessato dai problemi fisici. Smalling e Diego Llorente non si sono ancora ripresi del tutto e svolgeranno un lavoro differenziato. Anche Renato Sanches svolgerà un lavoro individuale. In vista della partita di domenica all’Olimpico, sono tanti i grattacapi per il tecnico portoghese.