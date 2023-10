Non è passato molto tempo dalla chiusura dei battenti della finestra della sessione estiva del calciomercato, ma il periodo della merla già inizia a far rumore. Torna prepotente l’ondata araba sul mercato nel mondo del calcio ma a bussare alle porte della Roma non è un’offerta dedicata ai giocatori ma bensì alla panchina. Infatti i rumors di mercato starebbero parlando di una proposta riservata a mister Mourinho.

Roma, mister Mou nel mirino degli arabi

l quotidiano Il Messaggero torna sull’interesse dell‘Arabia Saudita per José Mourinho. Già la scorsa estate allo Special One è stata un’offerta da 120 milioni rifiutata dal tecnico per non deludere i tifosi della Roma. Ma La Saudi Pro League però non si è data per vinta e nei prossimi mesi, col contratto del portoghese in scadenza con la Roma al termine della stagione, tornerà alla carica per lui.